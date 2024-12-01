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15:55, 1 декабря 2024Мир

Хуситы объявили об использовании против Израиля гиперзвуковой ракеты

Хуситы объявили об ударе по цели в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой ракеты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Houthi Military Media / Reuters

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север страны, объявило об использовании против Израиля гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Об этом со ссылкой на военного представителя движения Яхью Сариа сообщает ТАСС.

В эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah он указал, что ракета успешно поразила цель в Тель-Авиве. По словам Сариа, хуситы усилят военные операции с помощью ракет и беспилотников против Израиля из-за его операции в секторе Газа.

Утром стало известно о срабатывании в некоторых районах центральной части страны сирен воздушной тревоги из-за запуска ракет из Йемена. Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля указала, что ракета была перехвачена до момента, когда она могла войти в воздушное пространство страны.

Десять дней назад «Ансар Аллах» уже объявляла о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе Неватим на юге Израиля.

1 декабря Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских Военно-морских силах сообщило о нападении на неназванное судно в районе йеменского порта Аден. Инцидент произошел примерно в 150 километрах от берега.

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