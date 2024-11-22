Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе в Израиле

Представители шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) запустили гиперзвуковую ракету по авиабазе Неватим на юге Израиля. Об этом заявил один из представителей военного командования движения на публичном митинге сторонников.
«Военно-воздушные войска Вооруженных сил Йемена нанесли удар с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" по вражеской израильской авиабазе Неватим в районе Негев на юге оккупированных территорий», — сообщил о ракетном запуске представитель движения.
Ранее главный закупщик Пентагона Билл ЛаПланте в ходе конференции «Будущее обороны» в Вашингтоне заявил, что «потрясающий» арсенал оружия йеменских ополченцев-хуситов привел сотрудников Пентагона в шок, так как он пополняется все более совершенными ракетами. Как отмечают авторы материала, особое беспокойство американской стороны вызывают появление у хуситов противокорабельных ракет, которые обладают внушительными техническими характеристиками.