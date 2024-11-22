Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе в Израиле

Хуситы запустили ракету по авиабазе Неватим на юге Израиля

Представители шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) запустили гиперзвуковую ракету по авиабазе Неватим на юге Израиля. Об этом заявил один из представителей военного командования движения на публичном митинге сторонников.

«Военно-воздушные войска Вооруженных сил Йемена нанесли удар с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" по вражеской израильской авиабазе Неватим в районе Негев на юге оккупированных территорий», — сообщил о ракетном запуске представитель движения.

Ранее главный закупщик Пентагона Билл ЛаПланте в ходе конференции «Будущее обороны» в Вашингтоне заявил, что «потрясающий» арсенал оружия йеменских ополченцев-хуситов привел сотрудников Пентагона в шок, так как он пополняется все более совершенными ракетами. Как отмечают авторы материала, особое беспокойство американской стороны вызывают появление у хуситов противокорабельных ракет, которые обладают внушительными техническими характеристиками.