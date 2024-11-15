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10:07, 15 ноября 2024Мир

Арсенал хуситов потряс Пентагон

Закупщик Пентагона ЛаПланте: у хуситов потрясающий арсенал оружия
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

«Потрясающий» арсенал оружия йеменских ополченцев-хуситов привел сотрудников Пентагона в шок, так как он пополняется все более совершенными ракетами. Об этом заявил главный закупщик Пентагона Билл ЛаПланте в ходе конференции «Будущее обороны» в Вашингтоне, передает портал Axios.

«Я инженер и физик, и я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это то, что я просто шокирован», — рассказал представитель оборонного ведомства.

Как отмечают авторы материала, особое беспокойство американской стороны вызывают появление у хуситов противокорабельных ракет, которые обладают внушительными техническими характеристиками. По мнению экспертов, подобные новинки могли быть поставлены Ираном, так как Тегеран доверяет подобные вооружения только йеменским ополченцам.

12 ноября хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары беспилотниками и ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн» в Красном море. По словам военного представителя группировки, авианосец должны были применить в ударах по территории самого Йемена, в связи с чем по нему был произведен обстрел.

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