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09:12, 1 декабря 2024Силовые структуры

Избежавший расстрела за убийство Масалимов освободится в декабре

Избежавший расстрела за убийство Масалимов может выйти на свободу в декабре
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Преступник Анвар Масалимов, избежавший расстрела за убийство, может выйти на свободу в декабре 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

В августе 1991 года Масалимов повздорил с пенсионером и задушил его. Преступник решил избавиться от тела и бросил его в печь. Пенсионера начали искать соседи, они же вскоре и нашли останки. Масалимова арестовали. На суде он убеждал, что пытался помочь пенсионеру, однако судмедэксперты обнаружили у жертвы перелом подъязычной кости.

Масалимова приговорили к смертной казни, которую он прождал шесть лет. Преступник добился смягчения приговора, его этапировали в исправительную колонию «Вологодский пятак».

В ноябре 2018 года Масалимов вновь повздорил с хозяином квартиры и ударил его ножом. За это его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Срок отбывания Масалимова заканчивается в декабре 2024 года.

Ранее защита трех фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», этапированных из Дагестана, подала апелляционную жалобу на решение о продлении им ареста.

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