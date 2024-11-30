Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:57, 30 ноября 2024Силовые структуры

Трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросили освободить из СИЗО

Защита попросила освободить из СИЗО трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Защита трех фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», этапированных из Дагестана, подала апелляционную жалобу на решение о продлении им ареста. Об этом сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.

Речь идет об Зубайдулло Исмаилове, Умеджоне Солиеве и Хусейне Хамидове. 26 ноября суд продлил им арест до 1 марта 2025 года.

Ранее срок ареста продлили четырем другим фигурантам дела о теракте: Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоир Шарипзоду, Назримаду Лутфуллои и Якубджону Юсуфзоде (все они внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Они пробудут в СИЗО до 22 февраля.

Материалы по теме:
«Спотыкалась об угоревших» Россиянка в мельчайших деталях описала спасение от террористов в «Крокусе». Что она видела?
«Спотыкалась об угоревших»Россиянка в мельчайших деталях описала спасение от террористов в «Крокусе». Что она видела?
29 марта 2024
«На третий день началась истерика» Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
«На третий день началась истерика»Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
28 марта 2024
«Они были в этом ужасе» Как судмедэксперты пытаются опознать тела всех погибших во время теракта в «Крокусе»
«Они были в этом ужасе»Как судмедэксперты пытаются опознать тела всех погибших во время теракта в «Крокусе»
2 апреля 2024

Вечером 22 марта группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл», где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе

      Трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросили освободить из СИЗО

      Главный Дед Мороз России получил штрафы за превышение скорости

      Пьяный российский полицейский угнал машину, врезался в сугроб и угрожал коллегам

      Посетитель ночного клуба выстрелил в администратора заведения из-за депозита

      Норвежский биатлонист обрадовался лишению россиянина олимпийского золота

      В Петербурге мигрантка вонзила соотечественнику в шею осколок бутылки и сбежала

      Российская школа загорелась на площади почти в тысячу «квадратов»

      В Москве задержали директора турфирмы за организацию путешествий для ЛГБТ-сообщества

      Москвич избил бейсбольной битой приятеля после приглашения пожить у себя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше