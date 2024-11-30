Трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросили освободить из СИЗО

Защита попросила освободить из СИЗО трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Защита трех фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», этапированных из Дагестана, подала апелляционную жалобу на решение о продлении им ареста. Об этом сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.

Речь идет об Зубайдулло Исмаилове, Умеджоне Солиеве и Хусейне Хамидове. 26 ноября суд продлил им арест до 1 марта 2025 года.

Ранее срок ареста продлили четырем другим фигурантам дела о теракте: Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоир Шарипзоду, Назримаду Лутфуллои и Якубджону Юсуфзоде (все они внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Они пробудут в СИЗО до 22 февраля.

Вечером 22 марта группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл», где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей.

