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14:26, 26 ноября 2024Силовые структуры

Троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе» из Дагестана оставили в СИЗО

Суд в Москве оставил в СИЗО до весны троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Басманный суд Москвы оставил в СИЗО троих фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», задержанных в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов пробудут под стражей до начала весны, а именно до 1 марта 2025 года. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее тот же суд продлил срок содержания под стражей для четырех других фигурантов дела. Джумохон Курбонов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Назримад Лутфуллои и Якубджон Юсуфзода (все они внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) пробудут в СИЗО до 22 февраля.

Нападение четырех террористов на «Крокус» произошло 22 марта перед началом выступления группы «Пикник». Злоумышленники ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал и заблокировали людей внутри.

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