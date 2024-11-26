Троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе» из Дагестана оставили в СИЗО

Суд в Москве оставил в СИЗО до весны троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы оставил в СИЗО троих фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», задержанных в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов пробудут под стражей до начала весны, а именно до 1 марта 2025 года. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее тот же суд продлил срок содержания под стражей для четырех других фигурантов дела. Джумохон Курбонов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Назримад Лутфуллои и Якубджон Юсуфзода (все они внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) пробудут в СИЗО до 22 февраля.

Нападение четырех террористов на «Крокус» произошло 22 марта перед началом выступления группы «Пикник». Злоумышленники ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал и заблокировали людей внутри.