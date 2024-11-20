Еще четырех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили в СИЗО

Суд продлил до 22 февраля арест еще 4 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Суд продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Начало событий в новости Суд продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 22 февраля еще четырем фигурантам уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

По ходатайству следствия останутся в СИЗО Джумохон Курбонов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Назримад Лутфуллои и Якубджон Юсуфзода (внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

Ранее 20 ноября аналогичное решение было принято судом в отношении Аминчона Исломова, Диловара Исломова, Исроила Исломова и Алишера Касимова (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Заседание прошло в закрытом режиме.

19 ноября также был продлен срок ареста четырех исполнителей теракта.

Нападение в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта перед началом выступления группы «Пикник». Четыре террориста ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал, заблокировав людей внутри.