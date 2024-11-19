Предполагаемым исполнителям теракта в подмосковном «Крокусе» продлили арест

Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе» до 22 февраля

Вопрос о продлении ареста обвиняемым в нападении на «Крокус» рассмотрят 20 ноября

Начало событий в новости Вопрос о продлении ареста обвиняемым в нападении на «Крокус» рассмотрят 20 ноября

Басманный районный суд Москвы продлил арест для четырех предполагаемых исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Они пробудут под стражей еще три месяца — до 22 февраля 2025 года.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Злоумышленники ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал, заблокировав людей внутри.

После содеянного террористы попытались скрыться. Силовики задержали их в Брянской области.

