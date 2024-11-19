Предполагаемым исполнителям теракта в подмосковном «Крокусе» продлили арест

Басманный районный суд Москвы продлил арест для четырех предполагаемых исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.
Они пробудут под стражей еще три месяца — до 22 февраля 2025 года.
Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Злоумышленники ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал, заблокировав людей внутри.
После содеянного террористы попытались скрыться. Силовики задержали их в Брянской области.