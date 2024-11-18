Вопрос о продлении ареста обвиняемым в нападении на «Крокус» рассмотрят 20 ноября

Суд рассмотрит вопрос продления ареста обвиняемым в нападении на «Крокус»

Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста обвиняемым в нападении на «Крокус». Об этом сообщает РИА Новости.

Дата заседания назначена на 20 ноября в 11.00 (по мск). Следствие будет ходатайствовать о продлении срока ареста уже до 2025 года.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.