Казахстан прояснил позицию по соблюдению санкций против России

Казахстан прояснил, какие санкции против России республика готова соблюдать

Власти Казахстана донесли до стран Запада, что бывшая советская республика не будет соблюдать введенные против России санкции в ущерб собственным производствам и в то же время не станет местом для обхода ограничений. Позицию Астаны прояснил заместитель премьер-министра правительства Серик Жумангарин, сообщает ТАСС.

«Мы сказали, что, естественно, санкции не поддерживаем. Но страной для обхода санкций не будем, поскольку, прежде всего, они ударят очень больно по экономике Казахстана», — сказал он.

Чиновник отметил, что в Казахстане имеются производства, чья продукция попадает в санкционные списки. По его словам, Астана не намерена поддерживать санкционный режим именно по этим товарам, «поскольку за этим у нас стоят большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся».

В конце ноября президент России Владимир Путин побывал в Казахстане с двухдневным визитом, где принял участие в нескольких мероприятиях и сделал ряд заявлений о ходе специальной военной операции.