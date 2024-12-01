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17:59, 1 декабря 2024Бывший СССР

Казахстан прояснил позицию по соблюдению санкций против России

Казахстан прояснил, какие санкции против России республика готова соблюдать
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Власти Казахстана донесли до стран Запада, что бывшая советская республика не будет соблюдать введенные против России санкции в ущерб собственным производствам и в то же время не станет местом для обхода ограничений. Позицию Астаны прояснил заместитель премьер-министра правительства Серик Жумангарин, сообщает ТАСС.

«Мы сказали, что, естественно, санкции не поддерживаем. Но страной для обхода санкций не будем, поскольку, прежде всего, они ударят очень больно по экономике Казахстана», — сказал он.

Чиновник отметил, что в Казахстане имеются производства, чья продукция попадает в санкционные списки. По его словам, Астана не намерена поддерживать санкционный режим именно по этим товарам, «поскольку за этим у нас стоят большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся».

В конце ноября президент России Владимир Путин побывал в Казахстане с двухдневным визитом, где принял участие в нескольких мероприятиях и сделал ряд заявлений о ходе специальной военной операции.

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