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16:09, 1 декабря 2024Бывший СССР

Киев поможет подготовить Кривой Рог к зиме

Кличко: Киев направит ремонтные бригады в Кривой Рог
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alex Babenko / AP

Власти Киева приняли решение помочь Кривому Рогу с подготовкой к зиме. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.

«Столица поможет Кривому Рогу, где возник кризис с теплоснабжением. Отправляем туда ремонтные бригады», — написал он.

Кличко добавил, что в город в Днепропетровской области будут направлены более 20 работников «Киевтеплоэнерго» и 6 единиц спецтехники. Он призвал подписчиков «объединять усилия и помогать тем, кому сегодня сложнее всего».

Ситуация в энергетике на Украине ухудшилась после массированного обстрела 17 ноября. Тогда получили повреждения четыре подстанции «Энергоатома» и Кременчугская ГЭС. На этом фоне в стране заговорили о перспективах мирных переговоров, на которых могли бы настоять сами жители.

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