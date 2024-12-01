Медведев: Грузия быстро движется по украинскому пути в темную бездну

События в Грузии развиваются по украинскому сценарию. Такой прогноз о будущем страны дал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном с одной стороны и древней землей Сакартвело — с другой. Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в темную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо», — написал Медведев.

Происходящее в Грузии Медведев назвал попыткой совершения очередной «цветной революции», в рамках которой часть местных жителей «орет, крушит и поджигает все вокруг», а другая безмолвствует.

«Просроченная "президентша" Грузии, прилежная французская ученица Збигнева Бжезинского — безумная тетка Саломе [Зурабишвили] — провякала, что не освободит кресло, ибо не признает выборы. За такое раньше вешали на фонарных столбах», — констатировал Медведев.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась складывать свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент, по ее мнению, является нелегитимным. Заявление прозвучало на фоне охвативших страну акций протеста, участники которых выступают против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз.