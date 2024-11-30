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20:54, 30 ноября 2024Бывший СССР

Президент Грузии отказалась сложить полномочия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась складывать полномочия
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась складывать свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зурабишвили, ее мандат продолжается, пока не будет летигимно избранного парламента.

Ранее спецназ приступил к разгону протестующих возле здания парламента в Тбилиси, силовики применили водомет. Демонстранты выступают против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз. Вечером 28 ноября к протестам присоединилась президент страны Зурабишвили.

Грузия отказалась открывать переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. По словам премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе, страна также отказывается от всех бюджетных грантов Евросоюза до окончания указанного срока.

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