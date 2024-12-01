Медведев: большинство украинцев хотят ухода Зеленского

Большинство украинцев хотят ухода президента страны Владимира Зеленского с поста. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

Политик привел данные опроса британской газеты The Times, отметил, что в Британии признали падение популярности украинского лидера. «Лишь 16 процентов украинцев проголосовали бы за него на выборах, а 60 процентов опрошенных вообще не хотят, чтобы он повторно баллотировался. Значит, режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами», — написал он.

По словам зампредседателя СБ, это единственный способ сохранить власть нелегитимного главы государства. Он также сделал вывод≤ что избранному президенту США Дональду Трампу не стоит ожидать легких переговоров с Киевом, поскольку завершение конфликта будет означать конец для власти Зеленского.

Ранее Медведев выразил мнение, что визит нового руководства Евросоюза в первый же день его работы в Киев свидетельствует о настрое на продолжение войны. Он отметил, что это не будет способствовать благополучию Европы.