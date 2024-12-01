Медведев прокомментировал визит нового руководства ЕС в Киев

Медведев: визит новых руководителей ЕС в Киев говорит о приоритете войны для них

Визит нового руководства Европейского союза (ЕС) в первый же день его работы в Киев свидетельствует о настрое на продолжение войны, а не на благополучие Европы. Так событие прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.

«[Антониу] Кошта, новый глава Европейского совета, и "глава дипломатии ЕС" русофобка [Кая] Каллас в первый же день приезжают в Киев. Это показывает, что приоритетом является продление войны, а не обеспечение благополучия ЕС. Довольны теперь, европейцы?» — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что новая глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас и президент Евросовета Антониу Кошта приехали в Киев в первый день своей работы. Предыдущий глава евродипломатии Жозеп Боррель в последний раз побывал с визитом в украинскую столицу после победы Дональда Трампа на выборах президента США.