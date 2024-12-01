Минобороны показало прикрытие авиации России истребителями во время ударов по ВСУ

Минобороны РФ: экипажи Су-35с прикрыли авиацию во время ударов по ВСУ

Минобороны РФ показало прикрытие российской авиации истребителями Су-35с во время ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующее видео появилось в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны, экипажи Су-35с выполнили воздушное прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации.

В это время российские летчики наносили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.

Ранее военные из подразделения российской группировки войск «Север» при помощи FPV-дрона уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Боец ВСУ вел огонь из установленного в окопе миномета, когда к нему приблизился российский беспилотник.