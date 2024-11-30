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18:46, 30 ноября 2024Бывший СССР

Уничтожение минометного расчета ВСУ российским дроном сняли на видео

Минобороны России показало видео уничтожения минометного расчета ВСУ FPV-дроном
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Военные из подразделения российской группировки войск «Север» при помощи FPV-дрона уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Видео, предоставленное Минобороны России, опубликовало РИА Новости.

На записи видно, как боец ВСУ ведет огонь из установленного в окопе миномета. Затем к позиции на большой скорости приближается российский беспилотник, после чего трансляция обрывается. Далее демонстрируются кадры с дымящимся укрытием.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона», — констатировали в Минобороны.

Ранее появилось видео удара российского вертолета Ка-52М «Аллигатор» по живой силе и опорному пункту ВСУ в Курской области. На записи видно, как борт взлетает, направляется к месту дислокации противника и открывает огонь.

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