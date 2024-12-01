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19:42, 1 декабря 2024Бывший СССР

На Украине высказались о возможностях Трампа остановить конфликт

Стариков: Трамп не сможет остановить конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: White House / Globallookpress.com

Избранный президент США Дональд Трамп не сможет остановить украинский конфликт. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Если кто-то думает, что [российско-украинский конфликт] можно остановить — Трамп придет (...) и сразу все остановилось?(...) Невозможно это все остановить», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что сейчас конфликт проходит стадию высокой интенсивности, за которой следует период средней интенсивности, затем низкой. Он отметил, что после этих этапов могут сложиться любые обстоятельства. Стариков указал на проблему отведения войск из-за недоверия сторон друг другу, а также усомнился в возможности привлечения миротворцев.

Ранее Стариков заявил, что украинским военным придется покинуть Курскую область. По его словам, у них нет сил на продолжение боевых действий.

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