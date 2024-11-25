Стариков: ВСУ будут вынуждены уйти из Курской области

Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется покинуть Курскую область, заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

По его словам, ВСУ будут вынуждены выйти из региона, потому как у них нет сил на продолжение боевых действий. Он добавил, что российские войска сейчас активно наступают на основном фронте в Донбассе, а также сообщил, что Украине уже не удастся вернуть контроль над этими территориями.

Ранее командир взвода 21-й механизированной бригады ВСУ Вячеслав Хоменко заявил, что среди украинских солдат 90 процентов не имеют опыта боевых действий и не хотят воевать. «Люди устали», — подчеркнул он.