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17:08, 25 ноября 2024Бывший СССР

Украинским войскам предрекли отход из Курской области

Стариков: ВСУ будут вынуждены уйти из Курской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется покинуть Курскую область, заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

По его словам, ВСУ будут вынуждены выйти из региона, потому как у них нет сил на продолжение боевых действий. Он добавил, что российские войска сейчас активно наступают на основном фронте в Донбассе, а также сообщил, что Украине уже не удастся вернуть контроль над этими территориями.

Ранее командир взвода 21-й механизированной бригады ВСУ Вячеслав Хоменко заявил, что среди украинских солдат 90 процентов не имеют опыта боевых действий и не хотят воевать. «Люди устали», — подчеркнул он.

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