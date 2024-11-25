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15:23, 25 ноября 2024Бывший СССР

Командир ВСУ заявил о нежелании 90 процентов сослуживцев воевать

WSJ: командир ВСУ Хоменко заявил о нежелании 90 процентов солдат воевать
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Среди украинских солдат 90 процентов не имеют опыта боевых действий и не хотят воевать. Так оценил своих сослуживцев командир взвода 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Хоменко, его слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, на третий год боевых действий мотивировать солдат стало сложно. Хоменко подчеркнул, что большая часть солдат ВСУ являются призывниками, а также отметил их нежелание воевать. «Люди устали», — подчеркнул он.

В свою очередь командир батальона 47-й бригады украинской армии с позывным Гений заявил, что российские военные выбьют подразделения ВСУ из Курской области. Как отмечают журналисты WSJ, находящиеся в российском приграничье украинские солдаты сомневаются в целесообразности проведения данной операции.

Ранее офицер украинской армии с позывным Алекс заявил, что Вооруженные силы России в результате наступления на покровском направлении заняли большую часть села Желтое. Он добавил, что российские войска также продолжают давление на этом участке фронта со стороны Новоалексеевки.

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