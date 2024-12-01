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10:34, 1 декабря 2024Бывший СССР

На Украине за 10 месяцев возбудили 60 тысяч дел о дезертирстве

FT: на Украине прокуроры за 10 месяцев возбудили 60 тысяч дел о дезертирстве
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

На Украине прокуроры за прошедшие 10 месяцев 2024 года возбудили 60 тысяч уголовных дел о дезертирстве. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как рассказали журналисты, количество возбужденных уголовных дел за десять месяцев почти вдвое превышает их число за предыдущие два года. По их данным, всплеск дезертирства усугубил ситуацию, в которой находились Вооруженные силы страны (ВСУ), и поспособствовал продвижению российских военных осенью 2024 года.

При этом издание со ссылкой на слова военных аналитиков отмечает, что людей от прохождения воинской службы также отпугнуло отсутствие ротации в украинской армии. Один из чиновников Генерального штаба ВСУ сообщил, что большинство случаев дезертирства приходится на измотанных бойцов, в том числе на пехотинцев и штурмовиков.

Кроме того, украинские военные пожаловались на ложь со стороны командования, которое дало им неверные сведения об оснащении во время прибытия в Угледар. По словам одного из офицеров 123-й бригады ВСУ, им обещали присутствие в городе 150 танков, которых на самом деле было лишь 20.

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