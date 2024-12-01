На Запорожской АЭС включили высоковольтную линию «Ферросплавная-1»

На Запорожской АЭС ввели в работу линию энергоснабжения «Ферросплавная-1»

На Запорожской АЭС включили линию энергоснабжения «Ферросплавная-1». Сообщение об этом появилось в Telegram-канале станции.

«Введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1". На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1"», — отметили представители АЭС.

Радиационный фон на самой станции и прилегающей территории не претерпел никаких изменений. Сейчас он остается на уровне, не превышающем естественных природных значений.

Высоковольтная линия «Ферросплавная-1» была отключена защитой станции 30 октября. За трое суток до этого Вооруженные силы Украины атаковали ЗАЭС, нанеся удар беспилотниками и ствольной артиллерией.