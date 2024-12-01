Названо количество ВИЧ-инфицированных россиян

Академик РАН Покровский: с ВИЧ живут 1,2 миллиона россиян

Сейчас в России с диагностированной ВИЧ-инфекцией живут 1,2 миллиона человек. Количество инфицированных россиян назвал в беседе с «Интерфаксом» руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Вадим Покровский.

«За всю историю, начиная с первого случая, который был обнаружен в 1987 году, по настоящее время, ВИЧ-инфекция обнаружена у 1,7 миллиона россиян. Примерно около 500 тысяч считаются умершими. Таким образом, в настоящее время около 1,2 миллиона россиян имеют установленный с помощью лабораторного анализа диагноз ВИЧ-инфекции», — рассказал он.

Покровский добавил, что наибольшее количество новых случаев инфицирования было зафиксировано в 2016 году, в течение которого списки пополнили более 90 тысяч пациентов. За этим последовал спад, продолжавшийся до 2020 года. Сейчас же ежегодно выявляется около 60 тысяч новых инфицированных.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке вакцины против ВИЧ на основе технологии искусственных антигенов. Он выразил надежду, что в течение двух-трех лет центр сможет «порадовать как нашу страну, так и мир, тем, что данная технология даст конкретные практические результаты».