Раскрыты детали создания вакцины против ВИЧ в центре Гамалеи

Директор Гамалеи Гинцбург: вакцина против ВИЧ создается на основе антигенов

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал о разработке вакцины против ВИЧ на основе технологии искусственных антигенов. Его цитирует «Интерфакс».

«Следующий наш этап состоит в том, чтобы целенаправленно заняться созданием и использованием этой технологии для создания вакцинного препарата к вирусу иммунодефицита человека», — сказал он. Гинцбург выразил надежду, что в течение двух-трех лет центр сможет «порадовать как нашу страну, так и мир тем, что данная технология даст конкретные практические результаты».

Ранее ученые Орегонского университета здравоохранения и науки раскрыли способ улучшения разработки вакцины, основанной на цитомегаловиусе, против ВИЧ, выявив ген, который мог препятствовать ее действию на человека.