Science Immunology: раскрыт способ улучшить вакцины против ВИЧ

Ученые Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU) раскрыли способ улучшения разработки вакцины, основанной на цитомегаловиусе, против ВИЧ, выявив ген, который мог препятствовать ее действию на человека. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology.

Исследовательская группа изучала влияние цитомегаловируса человека (ЦМВ) на иммунный ответ. Оказалось, что специфические гены ЦМВ, включая ген UL18, могут блокировать необходимое перепрограммирование Т-клеток, которое жизненно важно для того, чтобы вакцина работала эффективно против ВИЧ. Этот ген взаимодействует с ингибирующим рецептором на Т-клетках и препятствует нужному иммунному ответу.

Для изучения влияния человеческого ЦМВ на иммунные реакции ученые внедрили 41 ген, характерный для ЦМВ человека, в цитомегаловирус, поражающий макак-резусов, и проверили их воздействие на иммунные реакции у нечеловекообразных приматов. Такой подход позволил исследователям точно определить, какие гены могут мешать формированию необходимого иммунного ответа.

Результаты исследования показали, что ген UL18 препятствовал выработке уникального иммунного ответа Т-клеток, блокируя их перепрограммирование. Таким образом, резус-цитомегаловирус с UL18 вызывал лишь стандартные реакции, а уникальный иммунный ответ, необходимый для защиты от ВИЧ, не активировался.

На основании этих данных ученые разработали вакцину против ВИЧ на основе человеческого ЦМВ, которая не содержит гена UL18 и других подобных генов, способных блокировать иммунный ответ. Эта модификация повышает вероятность того, что вакцина будет эффективна и вызовет необходимую реакцию Т-клеток у людей.

Разработанная в OHSU векторная система на основе ЦМВ может также применяться для создания вакцин от других заболеваний, таких как рак и малярия. В настоящее время компании Vir Biotechnology и Национальные институты здравоохранения (NIH) проводят клинические испытания данной вакцины против ВИЧ на людях, исключив ген UL18, что открывает перспективы для успешного применения этой платформы в медицине.