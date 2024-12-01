Немецкий депутат назвал способ остановить конфликт на Украине

Депутат Гизи: Запад должен предложить РФ перемирие с остановкой поставок Киеву

Депутат Бундестага Грегор Гизи назвал способ остановить конфликт на Украине — по его словам, для этого страны Запада должны предложить России перемирие с условием прекращения поставок оружия Киеву. Об этом он заявил в интервью газете FAZ.

По его словам, Украина с военной точки зрения уже не сможет сохранить свою территориальную целостность. Немецкий депутат отметил, что в ходе переговоров не должно быть речи об отказе Киева от территорий.

«Запад должен предложить [президенту РФ Владимиру] Путину прекращение огня с приостановкой поставок оружия и началом переговоров о мире. Если он откажется от этого, то косвенно одобрит дальнейшие поставки оружия со стороны Запада», — считает Гизи.

Ранее Гизи совместно с депутатом Бундестага от партии «Левые» Дитмаром Барчем призвал правительство ФРГ способствовать деэскалации украинского конфликта и добиться перемирия к Рождеству.