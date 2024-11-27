В Германии призвали обеспечить перемирие на Украине к Рождеству

Депутаты Гизи и Барч призвали ФРГ обеспечить перемирие на Украине к Рождеству

Депутаты бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи и Дитмар Барч призвали правительство ФРГ способствовать деэскалации на Украине. Их видеообращение опубликовали на странице Гизи в социальной сети X.

В совместном заявлении политики призвали власти страны обеспечить перемирие на Украине к Рождеству. Они подчеркнули, что разрешение Запада Украине на удары дальнобойными ракетами вглубь России привело к эскалации кризиса.

«Правительство Германии могло бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, на Рождество, на Новый год», — отметил Гизи в обращении.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал стремление избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. «Это направление, к которому он стремится, вполне совпадает с тем, чего хотим все мы», — поддержал он будущего американского лидера.