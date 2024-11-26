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23:16, 26 ноября 2024Мир

В Австрии поддержали стремление Трампа к миру на Украине

Канцлер Нехаммер: стремление Трампа к миру на Украине совпадает с желанием всех
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Карл Нехаммер

Карл Нехаммер. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал стремление избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Об этом он высказался в эфире телеканала Puls24.

Нехаммер заявил, что ему было интересно увидеть внимание Трампа к украинскому кризису и его желание урегулировать конфликт. «Это направление, к которому он стремится, вполне совпадает с тем, чего хотим все мы», — поддержал он.

Австрийский канцлер добавил, что итоговое решение должно соответствовать интересам Украины. По его мнению, в первую очередь следует «подождать и наблюдать».

Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации еще летом 2024 года. Он заявлял о своей способности предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за политики действующего американского президента Джо Байдена и его администрации.

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