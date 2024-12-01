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21:54, 1 декабря 2024Россия

Новое российское оружие предложили назвать по аналогии с «Орешником»

Симоньян предложила назвать новое оружие РФ «Розгами» из-за истории с орешником
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила назвать один из новых видов оружие, которое будет разработано РФ, по аналогии с «Орешником». В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» она вспомнила историю о том, что в Краснодарском крае из орешника делают розги.

«Батя мне пишет из Краснодара: "А ты знаешь, что у нас из орешника делали розги?" В Краснодарском крае очень много орешника, весь лес в этом орешнике. Я, честно говоря, не знаю, потому что против меня розги никогда не применяли, слава богу. Но мне показалось это хорошей идеей для следующего нашего какого-нибудь страшного оружия, способного их удивить так, как удивил "Орешник"», — поделилась идеей Симоньян.

По ее словам, необходимо назвать новое российское оружие «Розгами», поскольку власти стран, против которых его могут применить, «по-другому не понимают».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил о способности «Орешника» атаковать все столицы Европы. «Подлетное время колеблется от нескольких минут до нескольких десятков минут», — уточнил он.

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