Полковник заявил о способности «Орешника» атаковать все столицы Европы

Российская баллистическая ракета «Орешник» способна поразить большинство европейских стран, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал попадающие под удар этого оружия государства.
«Это ракета средней дальности. Она попадает по [целям] в диапазоне 5,5 тысячи километров. Если взять ее базирование на том же полигоне Капустин Яр [в Астраханской области], как она была запущена. Если циркулем провести, то вся Северная, Западная, Восточная и Центральная Европа, включая Великобританию, попадают под удар "Орешника"», — сказал он.
Подлетное время колеблется от нескольких минут до нескольких десятков минут. То есть реально, если задаться целью, все столицы европейских государств могут быть подвержены удару «Орешника»
28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что сила удара ракетой «Орешник» сравнима с метеоритом. «Поражение от "Орешника" очень серьезное, поражаются объекты на глубине трех-четырех укрепленных этажей вниз», — сказал он. Также политик утверждает, что от этого оружия «все превращается в пыль».
Россия впервые поразила этой ракетой территорию Украины в ноябре. Этот удар стал ответом на атаки по российской территории ракетами западного производства ATACMS и Storm Shadow.