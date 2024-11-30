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05:30, 30 ноября 2024Наука и техника

Полковник заявил о способности «Орешника» атаковать все столицы Европы

Полковник Матвийчук: «Орешник» способен поразить все европейские столицы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Irgc Official Webiste / Globallookpress.com

Российская баллистическая ракета «Орешник» способна поразить большинство европейских стран, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал попадающие под удар этого оружия государства.

«Это ракета средней дальности. Она попадает по [целям] в диапазоне 5,5 тысячи километров. Если взять ее базирование на том же полигоне Капустин Яр [в Астраханской области], как она была запущена. Если циркулем провести, то вся Северная, Западная, Восточная и Центральная Европа, включая Великобританию, попадают под удар "Орешника"», — сказал он.

Подлетное время колеблется от нескольких минут до нескольких десятков минут. То есть реально, если задаться целью, все столицы европейских государств могут быть подвержены удару «Орешника»

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что сила удара ракетой «Орешник» сравнима с метеоритом. «Поражение от "Орешника" очень серьезное, поражаются объекты на глубине трех-четырех укрепленных этажей вниз», — сказал он. Также политик утверждает, что от этого оружия «все превращается в пыль».

Россия впервые поразила этой ракетой территорию Украины в ноябре. Этот удар стал ответом на атаки по российской территории ракетами западного производства ATACMS и Storm Shadow.

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