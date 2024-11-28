Путин: удар «Орешником» сравним по силе с метеоритом

Президент России Владимир Путин сравнил силу удара «Орешником» с метеоритом. Его слова передает РИА Новости.

«Мощный удар — как метеорит падает (...) Поражение от "Орешника" очень серьезное, поражаются объекты на глубине трех-четырех укрепленных этажей вниз», — обозначил российский президент.

В ракетном комплексе используются достаточно мощные элементы, которые разогреваются до 4000 градусов. Путин подчеркнул, что это сопоставимо с температурой на поверхности Солнца.

Ранее Путин описал эпицентр взрыва от «Орешника» словами «все превращается в пыль».

О первом использовании «Орешника» стало известно 21 ноября. Тогда Путин заявил, что атака была произведена по военно-промышленному предприятию на Украине в ответ на запуск Киевом дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.