Обвиняемый по делу о бронежилетах пошел на сделку со следствием

Фигурант по делу о бронежилетах Портянников пошел на сделку со следствием

Обвиняемый по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии Вячеслав Портянников признал вину и пошел на сделку со следствием, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материалах отмечается, что фигурант уголовного дела активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания и заключил 31 октября 2024 года досудебное соглашение о сотрудничестве.

Портянникову вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).

Ранее стало известно, что в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России появился новый фигурант по фамилии Илькевич. Согласно материалам, Илькевичу инкриминируют посредничество во взяточничестве.

По данным следствия, сотрудники фирмы «Пикет» совершили хищение не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны в рамках госконтракта на поставку средств защиты. Компания поставила армии как минимум 20 040 бронежилетов, которые не отвечают принятым нормативам.