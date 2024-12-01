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10:29, 1 декабря 2024Мир

Опросы показали вероятность победы ультраправых на парламентских выборах в Румынии

AtlasIntel: опросы показали лидерство AUR на парламентских выборах в Румынии
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andreea Alexandru / Reuters

Победу на стартовавших в Румынии выборах может одержать националистический «Альянс за объединение румын» (AUR), к которому ранее принадлежал Джорджеску, — партии пророчат 22 процента голосов. На втором месте СДП с 21,4 процента, за ней следуют «Союз спасения Румынии» Ласкони (17,5 процента) и Национальная либеральная партия (13,4 процента). Такие данные приводит социологическая компания AtlasIntel, которая проводила опрос граждан с 26 по 28 ноября.

Другие радикальные партии, SOS Romania и POT, также улучшили свои результаты и могут преодолеть пятипроцентный барьер (пока каждой предсказывают около 4,6 процента). В таком случае появится риск формирования крайне правой националистической коалиции во главе с AUR, которая будет контролировать около 30 процентов парламента, пишет издание Romania Insider.

Ранее кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску ответил на обвинения в связях с Россией. По его словам, распространение подобных слухов является попыткой дискредитировать его.

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