Пушков оценил роль Евросоюза в происходящем в Грузии

Пушков: Евросоюз может пытаться сделать Грузию военным союзником против России

Курс Евросоюза, направленный на дестабилизацию ситуации в Грузии, может иметь своей целью сделать из Тбилиси военного союзника против России. С таким мнением выступил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Переход отношений Брюсселя и Тбилиси в конфликтную фазу показателен. В его основе — слегка подмазанное и ретушированное, но по сути своей неоколониальное отношение Евросоюза к ряду республик бывшего СССР», — отметил он.

По словам Пушкова, в Брюсселе считают возможным предписывать правила поведения и даже нормы голосования за нужные Западу политические силы. Как указал сенатор, перед Грузией в отношениях с ЕС стоят фундаментальные проблемы. В частности, проблема военно-политическая. Запад стремится привести оппозицию к власти в Грузии, чтобы, в частности, «отрезать» страну от России.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что перед глазами Тбилиси печальный опыт Украины, поэтому они понимают, к чему приводит такая конфронтация с Россией. При этом сенатор отметил, что грузинский президент Саломе Зурабишвили, у которой заканчиваются полномочия, отказалась уходить в отставку.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз.