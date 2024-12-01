Петербуржца задержали при попытке поджечь электроподстанцию

В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося устроить поджог на электроподстанции

В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося поджечь электроподстанцию. Об этом сообщает «78.ru».

Мужчина ночью проник на территорию подстанции, расположенной в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе, чтобы устроить поджог. Он попытался скрыться, но вскоре его задержали.

Сейчас на месте происшествия ведутся следственные мероприятия, обстоятельства инцидента выясняются. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее петербуржца арестовали по подозрению в подрыве опор линии электропередачи (ЛЭП). По данным следствия, подозреваемый разместил взрывчатые вещества и взрывные устройства на трех опорах ЛЭП, после чего совершил подрыв. Его заключили под стражу на срок до 19 декабря.