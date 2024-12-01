90 лет назад после голода Сталин смягчил свою политику. Почему потом он устроил Большой террор?

90 лет назад, в 1934 году, в СССР произошло частичное смягчение сталинского политического курса, получившее название «сталинский неонэп». Об этом в интервью «Ленте.ру» к 90-летию убийства Сергея Кирова рассказал кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Гусев.

Сталинская оттепель

Он пояснил, что уже с 1933 года в СССР наметились определенные признаки потепления во внутренней политике, которое потом назовут «сталинским неонэпом». Во время своего выступления в январе 1933 года на Пленуме ЦК Сталин заявил, что уже нет необходимости «подхлестывать и подгонять страну». После этого был взят курс на снижение плановых темпов роста промышленного производства, которые в период первой пятилетки были завышены до предела.

В начале 1930-х годов в Советском Союзе сложилась тяжелейшая социально-экономическая ситуация — карточная система, тотальный дефицит и страшный голод 1932-1933 годов во многих регионах СССР. Сталин хорошо понимал, что страна нуждается в передышке, и это нашло свое отражение в планах на вторую пятилетку, утвержденных на XVII съезде ВКП(б) Алексей Гусев кандидат исторических наук

Историк добавил, что политика смягчения и корректировки прежнего курса проявилась в разных сферах жизни страны. В ноябре 1934 года было принято решение об отмене карточек на хлеб, а в 1935 году — и на остальные товары.

Первые тракторы на колесном ходу в Среднем Поволжье. Коллективизация сельского хозяйства, 1930-е годы Фото: РИА Новости

Одновременно с этим закрыли политические отделы на машинно-тракторных станциях (МТС). Это были созданные в 1933 году чрезвычайные административно-репрессивные учреждения, которые действовали в тесном контакте с органами госбезопасности и отслеживали настроения крестьян, предупреждали и подавляли среди них антисоветские проявления.

«В 1934 году стала заметно меняться общая атмосфера в стране, — отметил Гусев. — Если раньше советская власть насаждала в обществе культ аскетизма и жертвенности, то теперь Сталин заговорил о важности "зажиточной и культурной жизни" для народа».

Торговля перестала считаться постыдным явлением и буржуазным пережитком

Наоборот, по инициативе Сталина была взята установка на развитие квазирыночных отношений, укрепление денежной системы, внедрение хозрасчета — отсюда и возник термин «сталинский неонэп».

В повседневной жизни «сталинский неонэп» проявился, например, в фактической реабилитации зарубежного джаза. Более «буржуазной» стала мода. В публичных местах теперь открыто танцевали фокстрот, многие мужчины вновь переоделись в костюмы, а женщины стали носить чулки из искусственного шелка, что раньше не приветствовалось.

«То есть некоторое потепление общественной атмосферы в стране происходило даже на обыденном уровне», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

Русский социолог Николай Тимашев, живший в эмиграции, в конце 1940-х годов назвал это явление «великим отступлением» Алексей Гусев кандидат исторических наук

«Великое отступление»

Под «великим отступлением» подразумевались некоторый откат от революционных принципов первых лет советской власти, установка на личное потребление, борьба с «уравниловкой» на всех уровнях и признание определенных социальных иерархий. Это проявлялось в том числе в области образования и науки. «Например, в 1934 году в учебные заведения было возвращено преподавание истории в традиционном хронологическом порядке», — добавил Гусев.

Новым явлением во внутрипартийной жизни накануне XVII съезда ВКП(б), прошедшем в январе-феврале 1934 года, стало смягчение отношения к раскаявшимся бывшим лидерам антисталинских оппозиций 1920-х годов. Были возвращены из ссылок и восстановлены в партии Лев Каменев, Григорий Зиновьев и Евгений Преображенский. Все они вместе с бывшими лидерами «правой оппозиции» Николаем Бухариным, Алексеем Рыковым и Михаилом Томским выступили на XVII съезде с речами, в которых каялись в своих прежних грехах и восхваляли Сталина.

По мнению Гусева, в это время заметные изменения происходили и во внешней политике, и в политике Коминтерна. Это во многом было обусловлено важнейшим международным событием — приходом нацистов к власти в Германии в 1933 году.

В зале заседаний Первого Всесоюзного съезда советских писателей. Август 1934 года Фото: Иван Шагин / РИА Новости

Это означало полный провал политики Коминтерна, который своим сосредоточением на непримиримой борьбе с социал-демократами, в том числе немецкими, по сути способствовал политическому триумфу Гитлера. После этого Коминтерн вынужден был признать необходимость сотрудничества с социал-демократами для противостояния фашизму.

Историк напомнил, что в 1934 году СССР вступил в Лигу Наций, которую до этого советская пропаганда называла международной империалистической организацией. В опоре на международные механизмы Советский Союз взял курс на заключение соглашений с европейскими странами для противодействия нацистской Германии.

В 1934 году в СССР заметно сократился масштаб государственного террора

Если в 1933 году по политическим мотивам было осуждено 240 тысяч человек, то в 1934 году — 79 тысяч. Одновременно значительно уменьшилось применение печально известного «закона о трех колосках» от 7 августа 1932 года («указа семь-восемь»), когда за мелкие хищения на колхозных полях крестьян приговаривали к длительным срокам заключения.

Закручивание гаек

По мнению Гусева, образование союзного наркомата внутренних дел (НКВД) в июле 1934 года, в котором объединялись милиция и политический сыск, тоже можно рассматривать как некоторое потепление. Теперь те политические дела, по которым ранее приговоры выносило ОГПУ, передавались в ведение обычных народных судов. Во время этой реорганизации ОГПУ, будучи преобразованным в Главное управление государственной безопасности НКВД (ГУГБ НКВД), лишилось значительной части своих полномочий.

«Однако нельзя сказать, что в 1934 году полностью исчезла практика внесудебных расправ, как это декларировалось на словах», — подчеркнул ученый. В действительности органы госбезопасности продолжали фабриковать уголовные дела о вредительстве и шпионаже. Местным партийным руководителям Политбюро дало право утверждать приговоры с высшей мерой наказания, как это было, например, в Западной Сибири и в Средней Азии.

Гусев отметил, что в течение 1934 года тенденция к некоторому потеплению в общественно-политической жизни СССР совмещалась с тенденцией к усилению государственного насилия.

В 1934 году в жизни страны сосуществовали разные явления и тенденции. И здесь нет ничего необычного, что выходило бы за рамки общих закономерностей сталинской политики… Подобное сочетание для сталинизма было вполне нормальным Алексей Гусев кандидат исторических наук

По мнению собеседника «Ленты.ру», происходившие в 1934 году события демонстрировали обе тенденции, но в силу самой логики развития большевистского режима, а не только из-за выстрела в Сергея Кирова 1 декабря 1934 года, в итоге возобладала основная линия — на усиление государственного террора.