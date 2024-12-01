Появились подробности о центре НАТО в Норвегии

Центр НАТО в Норвегии будет заниматься подготовкой морского десанта

В новом центре подготовки НАТО в Норвегии будут тренировать морской десант альянса в Арктике. Подробности работы центра со ссылкой на норвежского министра обороны Бьорна Арилда Грама передает The Barents Observer.

Военный объект находится в заполярной коммуне Серрейса. Там будут тренироваться несколько сотен военнослужащих из США, Великобритании и Нидерландов.

«Мы должны тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в условиях кризиса и войны. В совокупности регион становится важной и благоприятной ареной для подготовки союзников», — отметил глава минобороны.

Ранее швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа прокомментировал вероятность вступления страны в НАТО. Он исключил вступление Швейцарии в альянс и подчеркнул, что парламент страны никогда на это не согласится.