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21:24, 1 декабря 2024Бывший СССР

Президент Грузии назвала провокацией сообщения о наемниках из Киева на митинге

Зурабишвили назвала провокацией данные о приезде на митинг наемников из Киева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПротесты на Украине
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала провокацией данные о том, что воевавшие на стороне Украины наемники планируют присоединиться к протестующим в Тбилиси. Об этом политик рассказала в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Я получила разные формы сообщений о том, что якобы из Украины грузинские военные прибыли и готовятся подключиться как военные в этом протесте. Это прямая провокация, такое не происходит, не верьте в это», — подчеркнула она.

Зурабишвили указала на важность того, чтобы демонстрации продолжались самоорганизованно, без вмешательства политических партий. Кроме этого, президент считает необходимым со стороны гражданского общества и неправительственных организаций «оказать влияние на Конституционный суд», который расположен в Батуми.

До этого Зурабишвили отказалась складывать свои полномочия, несмотря на истечение мандата. Парламент, по ее мнению, является нелегитимным. Заявление прозвучало на фоне охвативших страну акций протеста, участники которых выступают против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз.

В свою очередь, в Совфеде рассказали, что не желающая покидать пост президента Грузии Зурабишвили берет дурной пример со своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

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