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20:14, 1 декабря 2024Россия

Реакцию Запада на ситуацию в Грузии описали фразой «форменная истерия»

Джабаров: не желающая покидать пост Зурабишвили берет пример с Зеленского
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Не желающая покидать пост президента Грузии Самоме Зурабишвили берет дурной пример со своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Такое мнение высказал в Telegram-канале первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«"Грузинская мечта" уверенно ведет страну по пути подлинной независимости и здорового прагматизма в международных отношениях. Россия не вмешивается в политические процессы в Грузии в отличие от стран Запада. А там царит форменная истерия. Отсюда и проплаченные митинги "оппозиции" на улицах Тбилиси», — описал он реакцию Запада на ситуацию в Грузии.

Джабаров обратил внимание на позицию Зурабишвили, считающую возможным призывать «к свержению законно избранного парламента», а также отказавшуюся покинуть свой пост после истечения срока ее полномочий. По словам Джабарова, «Запад это проглотил», не усмотрев в этих действиях нарушения конституции Грузии.

«А, собственно, кого это должно удивлять. США и "демократическая Европа" давно этим грешат. Все же согласились с решением Зеленского не проводить выборы президента на Украине. Дурной пример "просроченного" главы Украины, видимо, заразителен для Зурабишвили», — заключил он.

Ранее Зурабишвили отказалась складывать свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент, по ее мнению, является нелегитимным. Заявление прозвучало на фоне охвативших страну акций протеста, участники которых выступают против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз.

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