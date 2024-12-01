Протестующие у парламента Грузии забрасывают полицейских петардами

Протестующие использовали пиротехнику перед зданием парламента Грузии. Об этом сообщает сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на Министерство внутренних дел страны. Об этом сообщает РБК.

Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, который бросал камни в здание парламента в Тбилиси и запускал петарды в полицейских. Отмечается, что ко всем входам в здание стянуты силовики, в том числе спецназ.

С 28 ноября в столице Грузии продолжаются протесты, начавшиеся после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. По словам Кобахидзе, старт переговоров был отложен до конца 2028 года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая протестующих, уже отказалась сложить полномочия, так как считает парламент и правительство, сформированные по итогам выборов, нелегитимными. Президентские выборы пройдут 14 декабря, и Кобахидзе указывает, что в день инаугурации 29 декабря глава государства сменится.