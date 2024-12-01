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12:01, 1 декабря 2024Силовые структуры

Против обвиняемого в подготовке теракта в Москве сторонника РДК возбудили новое дело

Против москвича возбудили дело о покушении на финансирование РДК
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Против сторонника «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), которого обвиняют в подготовке теракта в Москве, возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Уголовное дело против москвича возбуждено по части 3 статьи 30, части 1 статьи 208 УК РФ («Покушение на финансирование вооруженного формирования»). До этого правоохранители предварительно установили, что 27-летний москвич пытался перевести деньги членам РДК, но операция была приостановлена банком.

Уголовное дело о подготовке теракта в отношении молодого человека было возбуждено в Москве в начале июня. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина в 2023 году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК, а после направился к одному из московских военкоматов для планирования теракта. Его задержали, в ноябре следствие начало изучать выписки о движении денег по счетам сторонника РДК.

Ранее военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы двух боевиков РДК, которые участвовали во вторжении на территорию Брянской области. Речь идет об основателе РДК Денисе Капустине и актере Кирилле Канахине (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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