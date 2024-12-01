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15:34, 1 декабря 2024Силовые структуры

Против оставившей ребенка на снегу россиянки возбудили дело о покушении на убийство

Против матери, оставившей дочь на снегу, возбудили дело о покушении на убийство
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Нижегородской области

Против женщины, оставлявшей полугодовалую дочь на снегу, возбудили дело о покушении на убийство малолетнего. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области.

«По версии следствия, в вечернее время 30 ноября 2024 года подозреваемая, находясь в квартире дома на улице Власенко Автозаводского района города Нижнего Новгорода, вынесла свою 5-месячную дочь на улицу и, положив в снег, издеваясь над ребенком, сняла видео», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка уже изъята у матери и находится под наблюдением врачей. Тем временем следователи выясняют все детали случившегося.

Ранее женщина в переписках со знакомыми заявляла, что четверо детей ей не нужны и она хочет от них отказаться. Она объясняла это тем, что отец детей якобы употребляет наркотики, от чего она устала.

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