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12:26, 1 декабря 2024Россия

Оставляющую полугодовалого ребенка на снегу россиянку проверят

В Нижнем Новгороде начали проверку матери, оставлявшей маленькую дочь на снегу
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Нижнем Новгороде начали проверку матери, оставлявшей полугодовалого ребенка на снегу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В канале привели образцы переписок Анны Ю. со знакомыми, в которых женщина заявляет, что четверо детей ей не нужны и она хочет от них отказаться. В частности, канал показал снятое матерью видео, в котором ее маленькая дочь лежит на снегу почти без одежды и громко плачет.

Свое поведение в переписках женщина объясняет тем, что отец детей якобы употребляет наркотики, от чего она устала. Материалами заинтересовался Следственный комитет, женщине грозит уголовная ответственность.

Ранее в Краснодаре женщина пришла в магазин, где решила оставить ребенка и уйти. В МВД отчитались о начатой доследственной проверке и подчеркнули, что устанавливают личность матери девочки.

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