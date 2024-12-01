Раскрыто число освобожденных ВС России населенных пунктов

Российские военнослужащие за осень взяли под контроль 88 населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что группировка «Центр» освободила 37 населенных пунктов, в том числе села Кирово, Птичье, Скучное и другие в Донецкой народной республике (ДНР). Бойцы группировки «Восток» взяли под контроль 13 населенных пунктов, среди которых Левадное, Водяное и Угледар.
Группировка «Север» освободила 14 населенных пунктов в Курской области, включая Апанасовку, Борки, Бяхово, Внезапное, Викторовку, Вишневку и Гордеевку. Южная группировка войск также взяла под контроль ряд населенных пунктов — Григоровку, Желанное Первое, Георгиевку, Острое, Верхнекаменское, Желанное Второе, Островское, Максимильяновка, Зоряное, Серебрянка, Александрополь, Катериновка, Антоновка и Дальнее.