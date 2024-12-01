Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:47, 1 декабря 2024Россия

Раскрыто число освобожденных ВС России населенных пунктов

Минобороны: бойцы ВС РФ освободили за осень 88 населенных пунктов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Российские военнослужащие за осень взяли под контроль 88 населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что группировка «Центр» освободила 37 населенных пунктов, в том числе села Кирово, Птичье, Скучное и другие в Донецкой народной республике (ДНР). Бойцы группировки «Восток» взяли под контроль 13 населенных пунктов, среди которых Левадное, Водяное и Угледар.

Группировка «Север» освободила 14 населенных пунктов в Курской области, включая Апанасовку, Борки, Бяхово, Внезапное, Викторовку, Вишневку и Гордеевку. Южная группировка войск также взяла под контроль ряд населенных пунктов — Григоровку, Желанное Первое, Георгиевку, Острое, Верхнекаменское, Желанное Второе, Островское, Максимильяновка, Зоряное, Серебрянка, Александрополь, Катериновка, Антоновка и Дальнее.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. На что потратят десятки триллионов рублей?

      В отношении экс-замминистра транспорта возбудили дело по событиям 2012 года

      В МИД Китая раскритиковали США за продажу оружия Тайваню

      В России заблокировали счета комика Долгополова

      Раскрыто число освобожденных ВС России населенных пунктов

      Украинские беспилотники полностью уничтожили жилой дом в российском регионе

      В Брянской области при атаке БПЛА погиб ребенок

      Российских ученых отстранили от ядерных исследований в Европе

      Над регионами России уничтожили почти 30 беспилотников

      В Польше отказались воевать за Крым и Донбасс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше