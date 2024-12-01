Над регионами России уничтожили почти 30 беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.
Речь идет о Курской, Брянской, Смоленской и Калужской областях. 20 беспилотников сбили в Брянской области, 7 — в Калужской. По одному дрону уничтожили в Смоленской и Курской областях.
Ранее стало известно, что в Брянской области при атаке украинских беспилотников был полностью уничтожен жилой дом. По словам губернатора, в результате удара дронов оказались повреждены остекление, балконы и фасад. На месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.
До этого в Калужской области после падения беспилотника начался пожар. Губернатор региона уточнил, что атаке подвергся Малоярославский район.