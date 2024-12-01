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08:20, 1 декабря 2024Россия

Над регионами России уничтожили почти 30 беспилотников

Средства ПВО ночью уничтожили 29 беспилотников ВСУ над четырьмя областями России
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Речь идет о Курской, Брянской, Смоленской и Калужской областях. 20 беспилотников сбили в Брянской области, 7 — в Калужской. По одному дрону уничтожили в Смоленской и Курской областях.

Ранее стало известно, что в Брянской области при атаке украинских беспилотников был полностью уничтожен жилой дом. По словам губернатора, в результате удара дронов оказались повреждены остекление, балконы и фасад. На месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

До этого в Калужской области после падения беспилотника начался пожар. Губернатор региона уточнил, что атаке подвергся Малоярославский район.

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