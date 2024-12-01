Над регионами России уничтожили почти 30 беспилотников

Средства ПВО ночью уничтожили 29 беспилотников ВСУ над четырьмя областями России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Речь идет о Курской, Брянской, Смоленской и Калужской областях. 20 беспилотников сбили в Брянской области, 7 — в Калужской. По одному дрону уничтожили в Смоленской и Курской областях.

Ранее стало известно, что в Брянской области при атаке украинских беспилотников был полностью уничтожен жилой дом. По словам губернатора, в результате удара дронов оказались повреждены остекление, балконы и фасад. На месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

До этого в Калужской области после падения беспилотника начался пожар. Губернатор региона уточнил, что атаке подвергся Малоярославский район.