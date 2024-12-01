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03:39, 1 декабря 2024Россия

В Калужской области после атаки беспилотника вспыхнул пожар

Губернатор Шапша: в Калужской области после атаки беспилотника начался пожар
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Калужской области после падения беспилотника начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что атаке подвергся Малоярославский район. В одном из населенных пунктов вне территории жилой застройки произошло возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают МЧС и оперативная группа.

Ранее беспилотники атаковали Брянскую область. Вечером в субботу, 30 ноября, над регионом уничтожили десять дронов. Никто не пострадал, информация о повреждениях не поступала.

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