В Калужской области после атаки беспилотника вспыхнул пожар

Губернатор Шапша: в Калужской области после атаки беспилотника начался пожар

В Калужской области после падения беспилотника начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что атаке подвергся Малоярославский район. В одном из населенных пунктов вне территории жилой застройки произошло возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают МЧС и оперативная группа.

Ранее беспилотники атаковали Брянскую область. Вечером в субботу, 30 ноября, над регионом уничтожили десять дронов. Никто не пострадал, информация о повреждениях не поступала.