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04:32, 1 декабря 2024Россия

Беспилотники ВСУ полностью уничтожили многоквартирный дом в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз: при атаке беспилотников ВСУ уничтожен жилой дом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Globallookpress.com

В Брянской области при атаке украинских беспилотников был полностью уничтожен жилой дом. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Он уточнил, что речь идет о многоквартирном доме в Стародубском муниципальном округе. По словам губернатора, в результате удара дронов оказались повреждены остекление, балконы и фасад. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Информация о последствиях уточняется.

Ранее стало известно, что беспилотник влетел в пятиэтажный дом в Брянской области. Позднее Богомаз сообщил, что в результате атаки погиб ребенок.

Он также проинформировал, что над регионом уничтожили еще восемь беспилотников.

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