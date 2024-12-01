Беспилотники ВСУ полностью уничтожили многоквартирный дом в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз: при атаке беспилотников ВСУ уничтожен жилой дом

В Брянской области при атаке украинских беспилотников был полностью уничтожен жилой дом. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Он уточнил, что речь идет о многоквартирном доме в Стародубском муниципальном округе. По словам губернатора, в результате удара дронов оказались повреждены остекление, балконы и фасад. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Информация о последствиях уточняется.

Ранее стало известно, что беспилотник влетел в пятиэтажный дом в Брянской области. Позднее Богомаз сообщил, что в результате атаки погиб ребенок.

Он также проинформировал, что над регионом уничтожили еще восемь беспилотников.