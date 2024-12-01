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04:11, 1 декабря 2024Россия

В Брянской области при атаке беспилотника погиб ребенок

Губернатор Богомаз: при массированной атаке на Брянскую область погиб ребенок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В результате атаки беспилотника на Брянскую область погиб ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

Он выразил соболезнования близким и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Губернатор рассказал, что в ночь на воскресенье, 1 декабря, регион подвергся массированной атаке. Удар был нанесен по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе.

Ранее стало известно об атаке беспилотника на жилой дом в Брянской области. Под удар попала пятиэтажка в Стародубском районе. До этого в регионе уничтожили десять дронов.

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