В Брянской области при атаке беспилотника погиб ребенок

Губернатор Богомаз: при массированной атаке на Брянскую область погиб ребенок

В результате атаки беспилотника на Брянскую область погиб ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

Он выразил соболезнования близким и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Губернатор рассказал, что в ночь на воскресенье, 1 декабря, регион подвергся массированной атаке. Удар был нанесен по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе.

Ранее стало известно об атаке беспилотника на жилой дом в Брянской области. Под удар попала пятиэтажка в Стародубском районе. До этого в регионе уничтожили десять дронов.