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03:59, 1 декабря 2024Россия

Беспилотник врезался в жилой дом в российском регионе

Baza: беспилотник врезался в пятиэтажный дом в Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ксения Михайлова / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в пятиэтажный дом в Брянской области. Об этом сообщает Baza со ссылкой на очевидцев.

Местные жители рассказали, что под удар попал дом в Стародубском районе. Подробности случившегося пока неизвестны, информация о пострадавших не поступала. Местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее беспилотник атаковал Калужскую область. В результате падения дрона в одном из населенных пунктов вспыхнул пожар. Предварительно, никто не пострадал.

Незадолго до этого сообщалось об уничтожении БПЛА в Брянской области. Над регионом сбили десять дронов.

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