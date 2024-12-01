Беспилотник врезался в жилой дом в российском регионе

Baza: беспилотник врезался в пятиэтажный дом в Брянской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в пятиэтажный дом в Брянской области. Об этом сообщает Baza со ссылкой на очевидцев.

Местные жители рассказали, что под удар попал дом в Стародубском районе. Подробности случившегося пока неизвестны, информация о пострадавших не поступала. Местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее беспилотник атаковал Калужскую область. В результате падения дрона в одном из населенных пунктов вспыхнул пожар. Предварительно, никто не пострадал.

Незадолго до этого сообщалось об уничтожении БПЛА в Брянской области. Над регионом сбили десять дронов.