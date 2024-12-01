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04:31, 1 декабря 2024Россия

В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об уничтожении 8 беспилотников
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Брянской области силы противовоздушной обороны уничтожили еще восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.

Незадолго до этого сообщалось об уничтожении дронов в российском регионе. Над Брянской областью сбили десять БПЛА.

Ранее стало известно, что беспилотник врезался в пятиэтажный дом в Брянской области. Местные жители рассказали, что под удар попал дом в Стародубском районе.

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